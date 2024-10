Per tutto il mese di ottobre la Asl Rm4 di Cerveteri, propone un progetto di lettura per mamme e bambini fino a tre anni, gli incontri avverranno presso il consultorio e in Via dei Martiri delle Foibe, 95 .

Il primo incontro è previsto per il 7 ottobre alle ore 11:30, ne seguiranno altri cinque alternati alle mattine e ai pomeriggi, un momento importante e di arricchimento sia per le mamme che per i bambini.