Santa Marinella, Tidei: “Successo ieri per la festa patronale”

“Si è concluso ieri sera con un bellissimo spettacolo di fuochi di artificio un lungo fine settimana di festeggiamenti in onore del Patrono San Giuseppe che ha visto Santa Marinella animarsi come non accadeva ormai da troppi anni anche per la presenza di tanti visitatori. Un risultato che ci premia per i tanti sforzi di programmazione e organizzativi il cui merito va condiviso con la delegata al centro storico Maura Chegia e l’assessore Emanuele Minghella, che hanno saputo trasformare una festa patronale in una grande kermesse di sport, animazione, cucina, spettacolo, musica, il tutto senza dimenticare le tradizioni con le celebrazioni religiose che, quest’anno, come ha voluto ricordare nella sua omelia anche il Parroco Don Salvatore, hanno visto tantissimi fedeli partecipare alla processione accompagnata, come sempre ormai, dalle note della nostra virtuosa banda musicale “Uniti per la Musica”. Alcuni cittadini, dopo lo strepitoso successo ottenuto dal concerto in piazza Trieste dei Cugini di Campagna, mi hanno chiesto se forse non è il caso di individuare spazi più ampi per ospitare manifestazioni di questo livello. Vorrei dire allora che stiamo lavorando proprio in questa direzione, con la realizzazione di una nuova grande piazza centrale nell’area dell’ ex Fungo. La mia più grande soddisfazione oggi è di aver visto la città vivere giornate intense e sono felice se siamo riusciti ad offrire tanti abitanti, giovani e meno giovani, un’ opportunità di divertimento e riscoprendo i valori della convivialità. Concludo ringraziando per la loro presenza e supporto tutte le forze dell’ordine, i carabinieri in particolar modo il comandante Compagnia di Civitavecchia, Capitano Matteo Bologna, che ha voluto partecipare personalmente alla nostre celebrazioni religiose ma che la Capitaneria di Porto, la Polizia di Stato e la nostra Polizia Locale e tutte le associazioni di volontariato che con il loro prezioso contributo hanno permesso la perfetta riuscita di questa manifestazione. Il mio ultimo pensiero e ringraziamento va però a tutti qui cittadini che con i loro attestati di stima e la loro presenza numerosa a tutti gli appuntamenti realizzati per i bambini anche grazie al gruppo Scout, ci spronano a lavorare sempre con maggiore impegno ed entusiasmo nel nostro progetto di rinascita e sviluppo di Santa Marinella”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei.