Il servizio riprenderà alla Farmacia Vergati snc lunedì 4 gennaio

Santa Marinella: farmacie ancora in prima fila per i tamponi rapidi –

Prosegue l’impegno delle farmacie di Santa Marinella per l’effettuazione dei tamponi rapidi per il coronavirus. (leggi qui)

Il servizio riprenderà lunedì alla farmacia Vergati snc presso il palazzetto dello sport di Santa Marinella.

Ci si potrà recare presso la struttura per effettuare il tampone dalle 9 alle 13.

E’ obbligatoria, però, la prenotazione in farmacia con documento e tessera sanitaria.

E nelle settimane scorse per aiutare le farmacie a svolgere il servizio in sicurezza è scesa in campo anche la Croce Rossa Italiana (qui il video)