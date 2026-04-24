“Sono giorni difficili e duri per la nostra comunità, giorni in cui abbiamo dovuto salutare troppi amici. Oggi, a questo dolore, si aggiunge lo sconcerto per la scomparsa di Mauro Casali, una notizia che ci lascia ancora una volta ammutoliti”.

A scriverlo in un lungo post social, il sindaco Elena Gubetti.

Cerveteri piange la scomparsa di Mauro Casali

​”Ho conosciuto Mauro in occasione della tragica perdita di Damiano; da allora abbiamo condiviso un legame profondo, nato davanti a un gesto così irrimediabile e ingiusto. In questi tre anni Mauro non è mai mancato: è stato una presenza costante in ogni momento dedicato al ricordo di suo figlio, restando sempre un punto di riferimento per i ragazzi che hanno dato vita all’Associazione. ​Insieme a loro, ha saputo trasformare il dolore più grande che un uomo possa attraversare — sopravvivere a un figlio — in una luce per gli altri”.

“Lo ricordo con profonda emozione in questa foto, scattata il giorno in cui consegnammo le chiavi del Parco di via Oscar Romero: un piccolo gesto di rinascita che aveva riportato un raggio di sole nel suo cuore. ​Non ci sono parole giuste per salutare un uomo di 57 anni che avremmo voluto ancora con noi per tanto tempo, ma ci resta la certezza che ora, finalmente, potrà riabbracciare il suo amato Damiano. ​Alla famiglia, ai suoi cari e al giovane Dario, giungano le mie più sentite condoglianze e la mia più sincera vicinanza. ​Fai buon viaggio Mauro, che la terra ti sia lieve”.

​Per chi volesse porgergli un ultimo saluto i I funerali si svolgeranno lunedì 27 aprile alle ore