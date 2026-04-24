Arrestato sulla Roma Civitavecchia con droga nello zaino: sequestrati cocaina e hashish

Fermato dai finanzieri nei pressi del casello di Civitavecchia dopo un tentativo di fuga: in auto oltre 250 grammi di stupefacenti

I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato un cittadino straniero con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito dei controlli rafforzati lungo le principali arterie stradali della Capitale.

L’operazione è stata condotta dal Gruppo di Civitavecchia nei pressi della barriera autostradale della A12, dove una pattuglia ha intimato l’alt a un’autovettura proveniente da Roma. Il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo con manovre elusive, ma è stato rapidamente bloccato dai finanzieri.

Durante l’ispezione del veicolo, i militari hanno rinvenuto uno zaino contenente circa 152 grammi di cocaina e un panetto di hashish del peso di 100 grammi. Il giovane, 23 anni e con precedenti specifici, è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Borgata Aurelia, a disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, che ha successivamente convalidato la misura.

L’intervento si inserisce in un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, finalizzato a monitorare le principali vie di accesso al litorale e a interrompere i canali di approvvigionamento della droga.

Resta ferma la presunzione di non colpevolezza: la responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo con sentenza definitiva.