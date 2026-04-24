Sarà sostituito da Angelo Catone: una pagina storica della politica locale che si volta, tra emozione e continuità

Ladispoli, si chiude un’epoca: Paliotta lascia il Consiglio Comunale dopo 54 anni –

LADISPOLI – Martedì 28 aprile, alle ore 18.30, si chiuderà ufficialmente una delle pagine più longeve e significative della storia politica di Ladispoli. Nel corso del prossimo Consiglio comunale, infatti, il dottor Crescenzo Paliotta — dopo aver rassegnato le dimissioni nella giornata di ieri — lascerà il suo seggio, mettendo fine a un impegno amministrativo durato 54 anni.

Al suo posto entrerà in aula Angelo Catone, primo dei non eletti della lista civica che nel 2022 aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Silvia Marongiu, espressione del Partito Democratico.

Dal Partito Democratico cittadino arrivano parole di riconoscenza. In un messaggio sui social, il vicesegretario Giacomo Maria De Vito ha scritto: «Ieri si è dimesso ufficialmente da Consigliere Comunale Crescenzo Paliotta, ponendo fine ad una carriera amministrativa iniziata nel 1973. Un immenso grazie per tutto quello che ha dato a Ladispoli: la sua esperienza e la conoscenza del territorio sono un faro per molti».

Quello di martedì sarà un momento particolarmente significativo per la comunità. Fatto salvo il periodo della consigliatura 2017-2022, il dottor Paliotta rappresenta infatti, dal 1972 — anno delle prime elezioni comunali del neonato comune di Ladispoli, istituito il 6 maggio 1970 — un simbolo della vita politica cittadina: al di là delle appartenenze ideologiche, ha sempre goduto di rispetto e stima trasversali, sia tra gli alleati sia tra gli avversari. Medico nella vita, oltre ad essere stato sindaco — nel biennio 1979-1980 e successivamente dal 2007 al 2017 — è stato ed è anche un attento cultore della memoria storica locale, valorizzata attraverso diverse pubblicazioni. Nel corso della sua lunga carriera ha inoltre ricoperto numerosi incarichi istituzionali, tra cui assessore e consigliere, sia nei banchi della maggioranza che dell’opposizione.

La notizia delle sue dimissioni ha suscitato commenti e un certo scalpore, segnando di fatto un passaggio storico per il Consiglio comunale. Un cambiamento che rappresenta anche il naturale scorrere del tempo e l’avvicendarsi delle generazioni politiche.

Per il dottor Paliotta non si tratta comunque di un addio alla politica: continuerà infatti il suo impegno come segretario del Partito Democratico di Ladispoli.

A lui va un saluto di stima da parte della redazione di Baraondanews, con il riconoscimento per il lungo servizio svolto al servizio della città. Un augurio di buon lavoro anche al neo consigliere comunale Angelo Catone, chiamato ora a raccogliere un’eredità importante.

Commenta la notizia anche la consigliere Regionale Michela Califano:

Con profonda stima e sincera gratitudine, desidero rivolgere un ringraziamento pubblico a Crescenzo Paliotta per lo straordinario percorso umano e politico che ha caratterizzato gli ultimi 50 anni di Ladispoli. Crescenzo non è stato solo una figura amministrativa e istituzionale di primissimo piano, ma un punto di riferimento imprescindibile per la città. La sua dedizione instancabile e l’amore dimostrato per il territorio restano un esempio raro di impegno civile. E sono sicura, come anche lui ha avuto modo di sottolineare, che continuerà a dare il proprio contributo di idee e di esperienza anche lontano dai banchi del consiglio comunale.

La sua recente decisione di rassegnare le dimissioni, infatti, non è che l’ennesima testimonianza della sua capacità di mettersi a disposizione della comunità. Contestualmente, invio il mio più sincero in bocca al lupo ad Angelo Antonio Catone Raccogliere un’eredità così significativa è una sfida, ma sono certa che saprà affrontare questa nuova avventura con la competenza e l’entusiasmo necessari per servire al meglio un territorio così importante come Ladispoli.