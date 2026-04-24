Dopo quattro vittime in pochi mesi tra Furbara e Ladispoli, la sindaca Gubetti chiede misure concrete per mettere in sicurezza una delle arterie più pericolose del litorale

Strage sull’Aurelia, l’allarme della sindaca Gubetti: “Servono più controlli e interventi urgenti” –

CERVETERI – Torna al centro dell’attenzione la pericolosità della via Aurelia, teatro di numerosi incidenti mortali negli ultimi mesi. A lanciare l’allarme è la sindaca Elena Gubetti, che ha chiesto interventi immediati per aumentare la sicurezza lungo il tratto compreso tra Furbara e Ladispoli.

Negli ultimi tempi, infatti, la strada è stata segnata da una scia di tragedie: quattro persone hanno perso la vita in pochi mesi, un dato che ha acceso i riflettori sulla necessità di interventi strutturali e controlli più stringenti.

“La situazione è diventata insostenibile e non possiamo più permetterci di assistere a queste tragedie senza intervenire con decisione”, ha dichiarato la sindaca, come riportato da Civonline. “Servono azioni concrete e tempestive per garantire maggiore sicurezza a chi percorre quotidianamente questa strada”.

La prima cittadina ha poi sottolineato la necessità di un impegno condiviso: “È fondamentale che tutti gli enti competenti facciano la loro parte. Non possiamo lasciare soli i cittadini davanti a un problema così grave”, ha aggiunto, sempre come riportato da Civonline.

Tra le richieste avanzate figurano il potenziamento dell’illuminazione, una maggiore presenza delle forze dell’ordine e interventi mirati sugli incroci più pericolosi, spesso teatro di collisioni. “Chiediamo più controlli e interventi strutturali immediati, perché ogni ritardo potrebbe costare altre vite umane”, ha concluso Gubetti, come riportato da Civonline.

La via Aurelia, importante arteria di collegamento del litorale laziale, continua infatti a essere considerata una delle strade più critiche della zona, sia per l’elevato traffico sia per le condizioni di alcuni tratti.

L’appello della sindaca si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alla sicurezza stradale, con cittadini e amministrazioni locali che chiedono interventi concreti prima che si verifichino nuove tragedie.