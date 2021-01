Share Pin 0 Condivisioni

“La società mi ha chiesto la promozione, voglio che sia il mio regalo per il 2021”

Sport, Calcio: Bernardini spinge il Borgo San Martino –

Si riparte, con il 2021 tutti in campo per preparare la riapertura del campionato.

Sport, Calcio: Bernardini spinge il Borgo San Martino

A Borgo San Martino le feste sono state smaltite e dalla prossima settimana il tecnico Bernardini si ritroverà con la truppa per gl allenamenti.

I gialloneri hanno , fino alla scorsa settimana, svolto una seduta settimanale e adesso attendono notizie sulla regolarità degli allenamenti, se si potrà tornare al contatto fisico e alle partitelle.

Insomma, la voglia di ritornare a giocare la domenica è alta, un’attesa spasmodica di cui ne parla l’allenatore Emiliano Bernardini.

“E’ stato un anno particolare, molto difficile per tutti. – commenta l’allenatore – ritornare in campo per l’inizio di febbraio come è stato annunciato è una data imminente, pertanto dobbiamo prepararci a ripartire”.

“Il campionato possiamo dire che non è mai iniziato, ora i giochi saranno diversi, vi saranno squadre rinforzate e con uno spirito positivo”.

“Noi pensiamo di essere una formazione completa, allestita per i piani alti della classifica. Sono stato chiamato dalla dirigenza per salire in Promozione, ci metterò il massimo per esaudire questo desiderio”.

“Sul campo nelle prime 2 gare ad ottobre abbiamo mostrato sostanza e capacità, facciamolo ancora”.

“Ci attende un percorso lungo, un campionato la cui fine è prevista oltre giugno”.

“Sono qui perché società e giocatori mi trasmettono la carica giusta. E non voglio deluderli”.

