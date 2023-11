Verranno presentati i corsi di Laurea triennali, a ciclo unico e magistrali

Sabato 2 dicembre Open Day all’Università Cattolica di Roma –

di Marco Di Marzio

Sabato 2 dicembre Open Day all’Università Cattolica di Roma

“Quest’anno all’Open Day di Roma verranno presentati i corsi di Laurea triennali, a ciclo unico e magistrali!”

Dal sito internet della sede capitolina, infatti, l’Università Cattolica annuncia la nuova edizione invernale dell’appuntamento dedicato all’apertura dell’Ateneo a studenti e loro famiglie.

L’appuntamento è fissato per sabato 2 dicembre 2023, con l’accoglienza stabilita al Polo Universitario Giovanni XXIII, ubicato in Largo Francesco Vito 1, per le ore 8:30, e l’incontro d’apertura fissato alle ore 9:15 in dual mode, live in Aula Lazzati e le altre sale in video collegamento.

La presentazione dei corsi di laurea prevede il seguente programma:

Facoltà di Economia – Aula 5, ore 10:00, in dual mode, Laurea triennale: Economia e gestione dei servizi, a seguire Come iscriversi ai corsi della Facoltà – ore 11.15, solo in presenza, Simulazione della prova di ingresso ai corsi di Laurea della Facoltà di Economia; Aula 4, ore 10.00, in dual mode, Laurea magistrale: Direzione e consulenza aziendale, Laurea magistrale: Management dei servizi;

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Aula Lazzati (live) – Aule Bausola, 6 e 7 (videocollegate), ore 10.00, in dual mode, Lauree magistrali a ciclo unico: Medicina e chirurgia, Medicine and Surgery, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia, a seguire Come iscriversi ai corsi di Laurea magistrale a ciclo unico;

Ore 11.30, in dual mode, Laurea triennale: Scienze e tecniche cosmetologiche, I Professionisti Sanitari, il patrimonio del sistema salute, Lauree triennali delle professioni sanitarie: Infermieristica, Ostetricia, Fisioterapia, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Dietistica, Igiene dentale, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, a seguire Come iscriversi ai corsi di Laurea triennale;

Presso i Desk dei corsi, dalle 8.30 alle 13.00 solo in presenza, A tu per tu con i docenti e gli studenti già iscritti, per un dialogo alla scoperta dei percorsi, Laurea magistrale: Scienze infermieristiche e ostetriche, Laurea magistrale: Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Laurea magistrale: Biotecnologie per la medicina personalizzata;

La laurea magistrale in Innovations in Biotechnology applied to regenerative medicine verrà presentata all’interno dell’open day di Brescia, presso gli spazi del Centro di Ricerca Eugenia Menni (CREM), nella giornata del 2 dicembre. Sarà possibile, a partire dalle ore 10, visitare i nuovi spazi dedicati al corso, interagire con i ricercatori, ascoltare la presentazione del corso e conoscere le modalità di ammissione.

Light lunch e poi…: Aula Lazzati, ore 14.30 – 15:30, solo in presenza, Simulazione della prova di ingresso ai corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e chirurgia, I posti sono limitati; Aula Bausola, ore 14.30 – 15:30, in dual mode, Studiare in Cattolica, Un appuntamento dedicato alle famiglie per conoscere la contribuzione universitaria, le borse di studio e i servizi EDUCatt.

Piano terra del Polo Universitario Giovanni XXIII, ore 12.30, solo in presenza, MedLab Experience. Scopri come si studia in Cattolica partecipando ad attività pratiche ed esperienziali guidate dai nostri docenti e studenti.

Durante l’evento: Desk corsi di laurea, per confrontarti con i tutor e gli studenti per approfondimenti sui contenuti di ciascun corso e per informazioni e chiarimenti sulla vita universitaria; Desk informativi, per scoprire i servizi e le opportunità offerti dall’Ateneo come Bandi e ammissioni, Cattolica International, Centro Pastorale, Contributi universitari, EDUCatt, Ente per il diritto allo studio universitario, Merchandising, Servizi per l’inclusione, Visite guidate per conoscere dall’interno l’ambiente universitario.

Maggiori delucidazioni presentandosi al desk EDUCatt.

Per ulteriori info e prenotazioni consultare il sito https://www.unicatt.it/eventi/orientamento/triennali-e-a-ciclo-unico/open_day_unicatt.html#accordion-2f447f04c2-item-3647cad6aa