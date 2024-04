Poetry Slam : a Cerveteri torna la gara di poesia performativa

Seconda edizione del Poetry Slam a Cerveteri. Si tratta di una competizione tra giovani aspiranti poeti

Martedì 24 aprile alle ore 21 andrà in scena la seconda edizione del Poetry Slam della cittadina etrusca di Cerveteri. Dopo la serata pilota di ottobre, la competizione di poesia performativa torna con 6 giovani poeti del territorio. La gara, che sarà giudicata dal pubblico presente, si svolgerà proprio nei pressi del centro cittadino, lungo la salita dei giardinetti. Sarà La Grotta – via Ceretana 15 – a ospitare i giovani compositori che si contenderanno ben 3 premi messi in palio dal Mondadori Book Store di Cerveteri.

La gara sarà divisa in 3 round in cui i poeti performeranno il proprio componimento originale e inedito. Alla fine di ogni performance, il pubblico esprimerà la propria preferenza e la somma dei voti complessivi decreterà la coppia che si contenderà la vittoria della serata. Il tutto si svolgerà, come sempre, nel vero spirito dei poetry slam, ovvero in un’atmosfera goliardica e di festa in cui si alterneranno momenti leggeri e spazi di riflessione più profondi. A condurre la serata tornerà la coppia composta da Giorgio Ripani e Sara Ruia, che si sono occupati dell’ideazione e dell’organizzazione della serata.

L’obiettivo dell’evento è quello di avvicinare tutti al mondo della poesia sfruttando un format interattivo e meno impostato che permetta, in un clima familiare, di dare uno spazio di espressione ai giovani scrittori locali.

L’ingresso è libero, ma è fortemente consigliata la prenotazione. Per tutte le info è possibile contattare il numero telefonico: 3270681471.

Buona poesia a tutti!