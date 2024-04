Nuoto, a Pietralata buoni risultati per il Tyrsenia Sporting Club ai campionati regionali di categoria Esordienti A1 e A2 –

Presso la piscina di Pietralata si sono svolte le finali del campionato regionale primaverile per la categoria Esordienti A1 e A2. Alla competizione il Tyrsenia Sporting Club era presente con 3 atleti su 6 gare individuali. I tre ragazzi Chiara, Gaia e Filippo hanno dato il massimo fino all’ultima bracciata nonostante la stanchezza iniziava a farsi sentire.

“Gaia Veneruzzo (2013) nella gara dei 200 Rana parte troppo lenta i primi 100 metri non riesce a cambiare il passo nella seconda parte di gara e chiude in 3’31″7, nei 100 rana peggiora leggermente il suo tempo e chiude in 1’38″7. – riporta il Tyrsenia Sporting Club – Martinelli Filippo 2011 (unico maschio in gara) si migliora di altri 2 secondi e 3 decimi nella gara dei 100 delfino, scala ben 4 posizioni e si posiziona al 20esimo posto nella classifica finale, tempo 1’14″7. Chiara De Angelis (2013) conquista due bellissime medaglie d’argento, ma al dilà delle medaglie è il tempo fatto che risalta, nei 200 rana di sabato migliora di 8 secondi e chiude in 3’03″6 nei 100 rana migliora di quasi 5 secondi e chiude in 1’25″3. In entrambe le gare sono tempi che la posizionano tra le prime 10 atlete più forti della Categoria Esordienti A.

Complimenti veramente a questi ragazzi – dichiarano i rappresentanti del club – che giorni dopo giorno in allenamento danno sempre il massimo, e il duro lavoro alla fine ripaga sempre.