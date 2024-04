Ladispoli, sabato 20 e domenica 21 la città ha ricordato Aldo Piersanti –

Ladispoli, sabato 20 e domenica 21 aprile la città ha ricordato Aldo Piersanti

Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 il Comune di Ladispoli ha ricordato la figura di Aldo Piersanti, a 10 anni dalla scomparsa, prima con un’incontro pubblico svoltosi presso il salone della Parrocchia del Sacro Cuore, in via dei Fiordalisi 14 e successivamente con la svelatura di una targa commemorativa e la messa a dimora di un albero nel giardino pubblico a lui già dedicato nel 2014 tra Via delle Azalee e Via delle Dalie.

Il 21 marzo scorso infatti dal Consiglio Comunale è stata approvata all’unanimità una mozione al fine di onorare la memoria di Aldo e ricordare il suo impegno a dieci anni dalla sua scomparsa con una targa commemorativa ed un albero installati nel giardino di via delle Dalie, già a lui dedicato, come tributo al suo straordinario contributo alla comunità di Ladispoli. La mozione, presentata da Ladispoli Attiva e sostenuta da tutti i consiglieri d’opposizione, è stata accolta con favore dalla maggioranza, a dimostrazione dell’ammirazione unanime che Aldo Piersanti ha guadagnato nel corso della sua vita.

Alla cerimonia di domenica presente l’Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli Margherita Frappa: “Figura importante di impegno civile ed un animatore instancabile di molte battaglie per il bene comune”

“A dieci anni dalla scomparsa di Aldo Piersanti, figura importante di impegno civile ed un animatore instancabile di molte battaglie per il bene comune, l’amministrazione comunale ha installato una targa commemorativa e messa a dimora di un albero nel giardino pubblico a lui dedicato. Presenti, tra gli altri, i familiari e rappresentanti del consiglio comunale.”

Così dal proprio profilo Facebook l’Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli Margherita Frappa.

La nota di Ladispoli Attiva

Dieci anni fa se ne andava Aldo Piersanti, attivista dei diritti umani, cooperante e animatore di molte battaglie per il bene comune. Il suo lavoro e la sua militanza nel quartiere campo sportivo e attraverso “La Bottega del Commercio Equo e Solidale” hanno lasciato un segno indelebile nel tessuto della nostra città. Siamo felici di annunciare che nel consiglio comunale di ieri è stata approvata all’unanimità una mozione per onorare la sua memoria. Una targa commemorativa ed un albero saranno presto installati nel giardino di via delle Dalie, già a lui dedicato, come tributo al suo straordinario contributo alla nostra comunità. La mozione, presentata da Ladispoli Attiva e sostenuta da tutti i consiglieri d’opposizione, è stata accolta con favore dalla maggioranza, a dimostrazione del rispetto e dell’ammirazione unanime che Aldo Piersanti ha guadagnato nel corso degli anni. L’idea della targa e dell’albero è nata dai suoi amici più cari, che in accordo con la famiglia, hanno voluto ricordare il suo impegno a dieci anni dalla sua scomparsa. La sua eredità continuerà a ispirare e a guidare la nostra comunità nella convinzione che “un altro mondo è possibile”. Sempre.

Lo scrive in una nota il gruppo di Ladispoli Attiva.

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale Silvia Marongiu: “Due mattinate intense tra ricordi, emozioni, testimonianze”

Due mattinate intense tra ricordi, emozioni, testimonianze. Una parte di storia di Ladispoli e Cerveteri tra memoria e identità. Ieri ho ritrovato amiche ed amici che mi hanno fatto conoscere Aldo e il centro culturale della bottega per tematiche legate all’ambiente, ai comitati di quartiere, all’esercizio della mocrazia diretta, alla solidarietà, alla lotta alla povertà, etc. Un abbraccio speciale ai figli e alla moglie. E grazie infinite agli amici che hanno coinvolto Ladispoli Attiva e poi tutta la minoranza per la mozione relativa all’installazione di una targa commemorativa nel giardino dedicato ad Aldo Piersanti “artigiano di pace” e la messa a dimora di un albero – votata in Consiglio Comunale all’unanimità. Grazie al settore manutenzione e in particolare Domenico Iardino, all’assessore Veronica De Santis per aver predisposto tutto nei tempi richiesti, all’assessore Margherita Frappa che ha partecipato alla cerimonia stamattina in rappresentanza dell’amministrazione, ai consiglieri comunali presenti, alle rappresentanze di diverse associazioni e a tutti i cittadini che hanno partecipato e condiviso questo momento importante. Possiamo continuare ad ascoltare, coinvolgere, stimolare la comunità ad agire concretamente. INSIEME possiamo rendere migliore il mondo che siamo chiamati ad abitare e custodire.

Così dal proprio profilo Facebook il Vicepresidente del Consiglio Comunale Silvia Marongiu.