AIDAA: “Togliete il leone ai circensi”

“Sulla vicenda del leone fuggito ieri dal circo girano ora diverse pipotesi compresa quella di un sabotaggio voce messa in giro dai circensi oppure quella di un errore nella chiusura delle gabbie dopo che si è dato da mangiare al leone Kimba. Si parla anche di un lucchetto della gabbia tagliato, ma questa non è affatto la prova di un sabotaggio, in quanto il lucchetto potrebbe essere stato tagliato proprio dopo la fuga del leone da parte di chi ha lasciato la gabbia aperta per costruirsi un alibi. L’accertamento delle responsabilità lo lasciamo all’inchiesta della procura di Civitavecchia che sul caso ha già aperto un fascicolo per il momento senza indagati”.

Leone Kimba, l’Associazione Italiana Diesa Animali ed Ambiente presenta esposto alla Procura di Civitavecchia

“Quello che interessa a noi è il benessere di Kimba e di tutti gli altri animali di quel circo e di tutti gli altri circhi, benessere che non può esserci dentro le gabbie viaggianti di pochi metri quadrati. Per questo abbiamo inviato questa mattina un esposto alla procura per chiedere che il leone venga sequestrato ed affidato ad un santuario dove possa vivere libero il resto della sua vita”.

Questa la dichiarazione dell’Associazione Italiana Diesa Animali ed Ambiente con coi annuncia la presentazione alla procura di Civitavecchia di un esposto (non escludendo denunce precise e mirate nei prossimi giorni) con il quale chiede il sequestro del leone.