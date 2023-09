Lavori al teatro Freccia, Paparella: “Zero rispetto e controllo per i beni della collettività”

“Caro sindaco, sono 6 anni che governa, ha svenduto il teatro in concessione per 15 anni a 500 euro al mese di affitto (manco un monolocale!!!) ad una società privata con un bando che prevedeva la riapertura dopo 12 mesi. Dopo oltre un anno dal contratto (all’interno del quale la sua Amministrazione non ha fatto inserire alcuna penale in caso di ritardi nei lavori), il privato ha presentato una lista di lavorazioni extra e la Sua Amministrazione non ci ha pensato due volte a prorogare la concessione fino a 20 anni e a concedere l’azzeramento del canone di affitto. Nei successivi 2 anni il nulla”.

Così il consigliere Fabio Paparella.

“Zero rispetto – aggiunge – per i beni della collettività, zero controllo sui privati cui li avete dati in gestione. In campagna elettorale, caro Sindaco, ha annunciato la riapertura imminente, ma nei successivi 15 mesi ancora tutto fermo. Nel frattempo in consiglio comunale le abbiamo chiesto più volte novità e ci ha preso in giro annunciando aperture a dicembre, a marzo, a settembre 2023. In commissione cultura abbiamo preteso una relazione che spiegasse sulla base di quali documenti (perizie, verifiche da parte del comune,…) avete accettato una variante della concessione che va a tutto vantaggio della società concessionaria, facendogli occupare quella struttura per 20 anni senza pagare un euro di affitto. Lei ci ha fatto rispondere direttamente dalla società concessionaria, come se non fosse vostra responsabilità quella di controllare il suo operato. Intanto a marzo 2022 proprio per il Cine-Teatro di Ladispoli quella stessa società concessionaria ha ottenuto un finanziamento di 915 Mila euro dal Ministero. Ma di quali materiali sta parlando? Basta prendere in giro i cittadini. Di fronte a questo – conclude – da consiglieri comunali di opposizione non possiamo che affidarci al senso di responsabilità di autorità terze e indipendenti”.