Ladispoli Women: stasera al Sale gara verità contro Frascati

Le ragazze sperano di passare il turno di Coppa Lazio

Gara fondamentale questa sera per Ladispoli Women, che allo stadio Angelo Sale affronta Frascati per la seconda gara di coppa Italia, dopo la sconfitta di domenica a Tivoli per 4-3-.

Le ragazze care alla presidente Sabrina Fioravanti, infatti, avranno un compito non proprio agevole ma dovranno per forza vincere per ambire al passaggio del turno. Il via alle 19.30 per vincere e convincere , dopo la sconfitta immeritata di domenica che le ha visto uscire dal campo tiburtino a testa alta. Domenica 2 giugno è in programma un amichevole con un selezione del College Universty del Nevada, dove saranno presenti alcune giocatrici di Cerveteri e Romulea.