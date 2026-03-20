Ladispoli, torna la “banda delle ruote”: smontata un’auto nel parcheggio di viale Europa

Cresce la preoccupazione a Ladispoli per una serie di furti mirati alle automobili, già segnalati nei pressi della stazione ferroviaria di Cerenova e ora estesi anche ad altre zone della città. L’ultimo episodio è avvenuto in un parcheggio vicino al supermercato di viale Europa, dove una Fiat Panda è stata trovata senza le ruote posteriori, poggiata su assi di fortuna.

La proprietaria, incredula davanti alla scena, ha notato accanto al veicolo due pneumatici usurati, chiaramente non appartenenti alla sua auto. Un dettaglio che conferma il modus operandi della cosiddetta “banda delle ruote”, che colpisce veicoli comuni e non necessariamente di lusso.

L’episodio riaccende l’allarme sicurezza tra i residenti, che chiedono maggiori controlli sul territorio.

foto: civonline.it