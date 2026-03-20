Il Sindaco Elena Gubetti: “Garantiti i fondi per l’arredo delle strutture di Cerenova e via Passo di Palo: 100 nuovi posti per dare una risposta concreta a 100 famiglie del territorio”

Un investimento diretto sui più piccoli e sul futuro di Cerveteri. Mentre proseguono spediti i cantieri per il secondo e terzo asilo nido comunale, ci aggiudichiamo un importante finanziamento dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Amministrazione Comunale infatti si è appena aggiudicata un finanziamento di 200mila euro destinato all’acquisto di arredi innovativi per i nuovi asili nido comunali.

Il bando ministeriale prevedeva un contributo fino a 2mila euro per ogni bambino: avendo progettato e messo in cantiere 100 nuovi posti nido, Cerveteri ha ottenuto l’intera somma di 200mila euro. Un risultato che permetterà di inaugurare strutture non solo moderne, ma complete di tutto il necessario per l’accoglienza e la didattica, senza gravare sulle tasche dei cittadini.

Cerveteri si aggiudica 200mila Euro per gli arredi dei due nuovi Asili Nido: cento posti a costo zero per le famiglie

“Il nostro obiettivo è sempre stato dare risposte alle necessità reali delle persone – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Amministrare significa prima di tutto ascoltare i bisogni delle famiglie: sapere che i propri figli crescono in spazi sicuri, stimolanti e all’avanguardia è un diritto dei bambini e una necessità per i genitori. Con questi 100 nuovi posti, offriamo uno strumento concreto per conciliare i tempi della vita lavorativa con quelli della famiglia, garantendo serenità a chi ogni giorno deve far quadrare tutto”.

I due nuovi asili, realizzati con fondi PNRR a Cerenova e in via Passo di Palo, rappresentano una svolta storica per il welfare locale. Una volta conclusi i lavori, la città di Cerveteri potrà contare su una rete d’infanzia potenziata, capace di accogliere cento piccoli cittadini in più rispetto al passato.

“Amministrare con serietà significa saper guardare lontano e avere la competenza tecnica per vincere i bandi sovracomunali – conclude il Sindaco – mentre una parte della politica sceglie come attività predominante il rumore sui social e la critica sterile, noi scegliamo la strada della concretezza e dei cantieri. Ottenere l’ennesimo finanziamento in 18 mesi è la risposta migliore a chi parla di incapacità: i fatti dicono l’esatto contrario. Continuiamo a costruire la Cerveteri del futuro con visione, costanza e, soprattutto, risultati tangibili”.