L’associazione sarà tra i principali motori dell’evento organizzato dalla Pro Loco Passoscuro: appuntamento il 31 maggio in Piazza Domenica Santarelli tra motori storici, passione e tradizione

Volanti Storici Ladispoli protagonisti a Passoscuro: domenica 31 maggio il grande raduno d’auto d’epoca –

di Marco Di Marzio

Le auto che hanno fatto la storia tornano a rombare sul litorale romano grazie all’impegno di Volanti Storici Ladispoli, protagonista del nuovo “Raduno d’Auto d’Epoca” in programma domenica 31 maggio 2026 alle ore 11 a Passoscuro, in Piazza Domenica Santarelli.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Passoscuro con la partecipazione attiva di Volanti Storici Ladispoli, presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, si prepara ad attirare appassionati, curiosi e famiglie per una giornata all’insegna della cultura motoristica e della convivialità.

Grande entusiasmo attorno alla presenza dell’associazione ladispolana, ormai punto di riferimento per gli amanti delle vetture storiche del territorio. Con il loro impegno costante nella valorizzazione del patrimonio automobilistico italiano, i soci di Volanti Storici Ladispoli porteranno a Passoscuro modelli iconici, auto d’epoca perfettamente conservate e il fascino intramontabile di un’epoca che continua a far sognare intere generazioni.

L’evento rappresenterà anche un’occasione per promuovere il territorio e rafforzare il legame tra associazionismo, turismo e tradizioni locali. Tra carrozzerie lucenti, motori storici e racconti di un tempo, il raduno promette di trasformare il cuore di Passoscuro in un vero museo a cielo aperto.

Gli organizzatori invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi a quella che si preannuncia come una delle manifestazioni più attese della stagione primaverile sul litorale.