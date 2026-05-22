Manutenzione dei terreni privati a Cerveteri, firmata l’ordinanza: tempo fino al 15 giugno per mettersi in regola –

“Nella giornata di oggi, venerdì 22 maggio, ho emesso un’ordinanza contingibile e urgente per la manutenzione del verde privato e per la pulizia dei terreni da erbe infestanti e rovi. Nel dettaglio, il provvedimento ordina ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo di edifici del centro abitato o di terreni appartenenti a qualsiasi categoria d’uso, di provvedere entro e non oltre il 15 giugno alla pulizia e al successivo mantenimento dei siti. È necessario intervenire con il taglio e l’estirpazione delle erbacce, nonché con la rimozione di rifiuti e rovi: una misura indispensabile per garantire maggiore decoro e sicurezza a tutto il territorio”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che aggiunge:

“I proprietari dei terreni confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere puliti i propri lotti, tagliando l’erba, potando le siepi e rimuovendo i rovi. Ci sono infatti molte strade in cui la visibilità è pregiudicata proprio a causa dell’incuria, e alcuni marciapiedi risultano impercorribili perché invasi dalle siepi private. Si tratta di una situazione che restituisce un’immagine di abbandono del territorio del tutto ingiustificabile”.

“Ci sono tre settimane di tempo per mettersi in regola nel pieno rispetto dell’ordinanza – conclude il Sindaco – dopodiché prenderanno il via i controlli da parte della nostra Polizia Locale e, in caso di inottemperanza, scatteranno le sanzioni previste”.