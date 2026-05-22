La cerimonia ufficiale si svolgerà presso il Palazzo comunale alla presenza delle autorità cittadine, amici e familiari dell’indimenticata figura simbolo della memoria storica di Ladispoli

Ladispoli ricorda Nardino D’Alessio: domani alle 11 l’intitolazione della Sala Matrimoni comunale –

di Marco Di Marzio

Domani, sabato 23 maggio, alle ore 11:00, il Comune di Ladispoli renderà omaggio alla memoria di Nardino D’Alessio con la cerimonia ufficiale di intitolazione della Sala Matrimoni del Palazzo comunale. Un momento solenne e simbolico dedicato a una delle figure più rappresentative della storia culturale e politica cittadina.

La Sala Matrimoni, situata presso il Municipio in Piazza Giovanni Falcone, porterà da domani il nome di chi ha dedicato gran parte della propria vita alla valorizzazione della memoria storica di Ladispoli, distinguendosi nel corso degli anni come consigliere comunale, assessore, autore e instancabile promotore della cultura locale.

Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti dell’amministrazione comunale, autorità civili, amici, cittadini e quanti hanno condiviso con Nardino D’Alessio un percorso umano e istituzionale fondato sull’amore per il territorio e sul senso di appartenenza alla comunità.

L’intitolazione rappresenta il passaggio conclusivo di un iter amministrativo avviato nei mesi scorsi e culminato con il via libera della Commissione Toponomastica e della Giunta comunale, che ha approvato all’unanimità la delibera dedicata alla memoria di D’Alessio.

La scelta della Sala Matrimoni non è casuale: uno dei luoghi più significativi della vita civile cittadina diventerà da domani uno spazio simbolicamente legato al ricordo di chi ha contribuito a costruire e custodire l’identità storica di Ladispoli.

Con questa cerimonia, la città rinnova il proprio tributo a un uomo considerato da molti “la memoria storica di Ladispoli”, lasciando un segno concreto e duraturo nel cuore delle istituzioni cittadine.