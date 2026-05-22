Gubetti: “Firmata l’ordinanza per la stagione balneare del Comune di Cerveteri per l’estate 2026” –

“Con l’inizio della stagione balneare, il nostro obiettivo è garantire una permanenza serena e sicura sulle nostre spiagge. Come ogni anno, dopo i confronti con l’Ufficio del Demanio, l’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli e gli operatori balneari, abbiamo firmato l’Ordinanza Balneare 2026”. A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, annunciando i termini della stagione balneare 2026, fissati tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre.

“Consuete le prescrizioni — aggiunge il Sindaco — è fatto divieto di lasciare natanti in sosta nello specchio d’acqua, eccezion fatta per quelli di soccorso e salvataggio, e di lasciare sull’arenile, dopo il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio o tende da campeggio. Inoltre, è vietato campeggiare o assumere atteggiamenti che in qualsiasi modalità possano arrecare danno alla pubblica sicurezza e alla tutela del mare e delle spiagge. Per trascorrere un’estate serena e sicura, è fondamentale attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall’ordinanza”.

Proprio sul tema della sicurezza, il Primo Cittadino annuncia un’importante conferma: “A partire dai primi giorni di giugno ripartirà inoltre il progetto sicurezza sulle spiagge di Campo di Mare. Verranno posizionate le torrette di avvistamento e saranno operativi gli assistenti ai bagnanti, che ci accompagneranno presidiando il litorale per tutta l’estate, garantendo un primo fondamentale punto di soccorso e vigilanza per tutti i bagnanti”.

Sempre sull’apertura della stagione, il Sindaco Elena Gubetti ha aggiunto: “Come ogni anno stiamo lavorando non soltanto per rendere la stagione balneare sicura, ma per far sì che il nostro litorale rappresenti un luogo inclusivo e attrattivo. Proprio in questi giorni, grazie al lavoro dell’Ufficio Cultura e degli Assessori Francesca Cennerilli e Manuele Parroccini, abbiamo proceduto con l’affidamento delle manifestazioni di interesse legate alla realizzazione di aree spettacolo, aree food e spazi dedicati agli sport acquatici; attrattive che già negli scorsi anni hanno dimostrato di avere un ampio gradimento da parte di cittadini e villeggianti. Inoltre, anche quest’anno, daremo vita a ‘Liberamente’, la spiaggia libera, pubblica e comunale, attrezzata per accogliere in completa sicurezza le persone con disabilità motorie”.

“Il testo completo dell’ordinanza è disponibile sul sito internet del Comune di Cerveteri — conclude il Sindaco Gubetti — non mi resta dunque che augurare a tutti una buona estate nella nostra città e sul nostro mare”.