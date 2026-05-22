AquiloniAmo: un cielo di colori chiude l’anno scolastico all’IC Salvo d’Acquisto –

Maggio si conclude e, con esso, un intenso anno scolastico. È tempo di festa e di meritato relax per gli alunni dell’IC Salvo d’Acquisto che, per il quarto anno consecutivo, sono stati protagonisti del progetto “AquiloniAmo”, un’iniziativa capace di unire creatività, apprendimento e condivisione.

Gli studenti, partendo dal riciclo degli involucri delle uova di Pasqua, hanno progettato e realizzato aquiloni originali e colorati, affiancati dai volontari dell’associazione Auser Civitavecchia gruppo Cerveteri Ladispoli, partner fondamentale del progetto fin dalla sua nascita, e dalla preziosa presenza degli aquilonisti amatoriali di Roma che, con i loro magnifici aquiloni, contribuiscono ogni anno a colorare il cielo e a rendere ancora più suggestiva la manifestazione. Auser e aquilonisti, inoltre, supportano le docenti nella gestione degli oltre cento bambini presenti durante l’evento, sia nella delicata fase del volo sia nel ripristino degli aquiloni che, inevitabilmente, durante la giornata subiscono qualche danno.

Un’esperienza che vede piccoli e grandi lavorare fianco a fianco, dando vita a un autentico dialogo tra generazioni, dove il sapere passa di mano in mano e si trasforma in complicità, amicizia e rispetto reciproco.

Dietro il semplice volo di un aquilone si nasconde infatti un percorso educativo ricco di significato. Nel progetto convivono geometria, tecnologia, arte e manualità, ma anche collaborazione, problem solving e sostenibilità ambientale grazie all’utilizzo di materiali di recupero. Gli alunni hanno potuto sperimentare concretamente una metodologia laboratoriale che li ha resi protagonisti attivi del proprio apprendimento, imparando attraverso il fare, il confronto e l’esperienza diretta.

Grande entusiasmo anche durante la fase finale del progetto, quando gli aquiloni hanno preso il volo tra sorrisi, emozioni e applausi. Un momento simbolico che rappresenta non solo la conclusione dell’attività, ma anche la leggerezza e la libertà con cui i ragazzi si preparano a salutare l’anno scolastico.

“AquiloniAmo” si conferma così molto più di un semplice laboratorio: è un’esperienza educativa completa, capace di costruire legami, valorizzare il territorio e insegnare ai più giovani che, con fantasia e collaborazione, anche un materiale destinato a essere scartato può trasformarsi in qualcosa di straordinario.