“Ho i brividi, grazie a chi ha creduto in me, voglio lo stadio pieno. Saremo uniti e forti per dare gioie a una città che merita tanto”

Cerveteri, è Fabio Ranieri il nuovo allenatore: da calciatore è stato l’idolo della tifoseria etrusca –

Certi amori non finiscono, e a Fabio Ranieri, neo allenatore del Cerveteri, questa frase è sempre piaciuta. Perché ha sempre pensato che un giorno venisse ad allenare la squadra che gli ha regalato le gioie più grandi da calciatore. Ora è ufficiale, la dirigenza ha scelto lui per la prossima stagione, in quello che è compito intenso ma bello. Ha vestito la maglia del Cerveteri dal 90 al 93, giocando in serie C, prima di approdare al Perugia. Tra le prestazioni più belle di Ranieri, c’è sicuramente quella di Vasto, nello spareggio salvezza per la C2 contro la Juve Stabia, quando fece un goal da cineteca. “MI vengono i brividi, sapere di allenare la squadra con la quale ho conquistato i risultati più fulgenti della mia carriera. Non potevo dire no, ringrazio la società per la fiducia, i tifosi mi fermano per strada come 35 anni fa. Il tempo sembra rimasto a quell’epoca, c’è grande entusiasmo, voglio riportate tanti tifosi sugli spalti. Faremo una squadra per competere nei piani alti, ci proveremo. Daremo il massimo, questo campo mi ricorda molte battaglie, delle sfide che rimarranno scolpite nel cuore e nella testa” – afferma Ranieri. La dirigenza è a lavoro, punta a costruire una squadra che regali gioie alla tifoseria. “A Cerveteri il calcio si sente, c’è tanta passione, che spero aumenti , al di là che sia Ranieri o meno l’allenatore. Sono nato e vissuto a Roma, ma a 30 anni sono rimasto qui, me ne sono innamorato e ho desiderato vivere in questa città bellissima”.