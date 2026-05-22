Il consigliere comunale Salvatore Orsomando annuncia la richiesta urgente di convocazione congiunta delle commissioni Servizi Sociali e Affari Istituzionali per avviare un percorso verso un consorzio condiviso tra i due Comuni

Cerveteri, servizi ai più fragili: l’opposizione chiede un tavolo con Ladispoli –

Il gruppo consiliare di opposizione ha protocollato una richiesta urgente di convocazione congiunta delle commissioni Servizi Sociali e Affari Istituzionali. A renderlo noto, attraverso i social network, è stato il consigliere comunale di opposizione Salvatore Orsomando.

L’obiettivo dell’iniziativa riguarda l’avvio di un confronto istituzionale sulle modalità per istituire un tavolo di lavoro con il Comune di Ladispoli, finalizzato alla costituzione di un consorzio per la gestione congiunta dei servizi e dell’assistenza destinata alle persone più fragili.

Secondo quanto dichiarato da Orsomando nel post pubblicato sui social, la proposta punta a creare una collaborazione stabile tra le due amministrazioni, con l’intento di ottimizzare risorse e strumenti dedicati al sociale, rafforzando al tempo stesso la rete di sostegno per le fasce più deboli della popolazione.

La richiesta sarà ora al vaglio degli organismi competenti per la convocazione delle commissioni interessate.