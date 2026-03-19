Auto smontate nel parcheggio della stazione di Cerenova: cresce l’allarme sicurezza tra i pendolari

Tornano da Roma dopo una giornata di lavoro e trovano l’auto completamente smontata. È successo nel parcheggio della stazione ferroviaria di Cerenova, dove una pendolare, la signora Paola, ha denunciato pubblicamente l’accaduto in un gruppo social del comitato di zona, molto attivo sui temi della sicurezza.

«Io e la mia amica abbiamo ritrovato la macchina senza le ruote posteriori, adagiata su assi di legno», racconta. «Mi domando in che mondo siamo arrivati e se esistono telecamere funzionanti». A rendere ancora più sconcertante l’episodio è il fatto che non si trattava di un’auto di lusso, ma di una semplice Fiat Panda.

Non si tratta però di un caso isolato. Altri residenti segnalano episodi simili nella stessa area. «A dicembre mi hanno rubato una Lexus davanti casa», racconta il signor Mario. «L’ho ritrovata in via Vetulonia, nascosta dietro un oleandro, senza la parte anteriore e senza la batteria ibrida: praticamente da rottamare».

Le testimonianze alimentano la preoccupazione tra i cittadini, che denunciano anche carenze nel sistema di videosorveglianza. «Ho chiesto informazioni sulle telecamere», aggiunge Mario, «ma in diversi casi risultano non attive».

Il parcheggio della stazione, punto di riferimento per molti pendolari diretti a Roma, torna così al centro delle polemiche. I residenti chiedono interventi concreti per rafforzare la sicurezza e prevenire nuovi episodi di vandalismo e furti.