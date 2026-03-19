Foreste, acqua, suolo e servizi ecosistemici non sono soltanto risorse naturali da tutelare, ma possono diventare leve concrete per attivare occupazione e nuove imprese nei territori. È su questa prospettiva che si concentra il workshop in programma martedì 31 marzo a Sacrofano, dalle 9.30 alle 18.00 presso la Biblioteca comunale, dedicato alle opportunità imprenditoriali e occupazionali legate alla gestione forestale certificata, alla valorizzazione dei servizi ecosistemici e ai crediti di carbonio.

L’iniziativa è promossa da UNCEM Lazio nell’ambito del progetto “Le Green Community – Opportunità per nuova e buona occupazione”, finanziato dalla Regione Lazio attraverso il Programma FSE+ 2021–2027, che punta a valorizzare il patrimonio naturale dei territori trasformandolo in occasioni concrete di sviluppo economico e occupazionale, in particolare nelle aree interne e rurali. Il progetto si inserisce nel quadro delle politiche nazionali e europee che negli ultimi anni hanno riconosciuto il ruolo strategico delle aree interne e montane nella tutela del capitale naturale e nella produzione dei cosiddetti servizi ecosistemici, ovvero quei benefici ambientali, economici e sociali che derivano dalla gestione equilibrata degli ecosistemi. Foreste, acqua, biodiversità e paesaggi non rappresentano soltanto un valore ambientale, ma costituiscono una risorsa fondamentale per il benessere delle comunità e per la costruzione di nuovi modelli di sviluppo territoriale.

Dai boschi al lavoro: il 31 marzo a Sacrofano workshop sulle Green Community

Il workshop di Sacrofano rappresenta il secondo appuntamento del progetto e sarà caratterizzato da un taglio fortemente operativo e laboratoriale. Non si tratterà di un incontro teorico, ma di una giornata di lavoro costruita attorno all’analisi di esperienze concrete, casi studio e buone pratiche, con l’obiettivo di comprendere quali attività economiche, professionalità e imprese possano svilupparsi intorno alla gestione sostenibile delle risorse naturali. Nel corso dell’incontro saranno approfonditi i temi della filiera forestale e della gestione certificata dei boschi, della valorizzazione economica dei servizi ecosistemici e delle opportunità offerte dai crediti di carbonio e dagli strumenti di sostenibilità ambientale. L’obiettivo è mostrare come la cura e la gestione del patrimonio naturale possano generare nuove competenze professionali, nuove attività imprenditoriali e nuove prospettive di sviluppo per i territori.

A guidare il workshop saranno tre relatori con esperienza diretta nella gestione sostenibile delle filiere ambientali. Interverrà Antonio Brunori, dottore forestale e Segretario generale di PEFC Italia, tra i principali esperti italiani di certificazione forestale e sviluppo di filiere sostenibili. Accanto a lui Eleonora Mariano, agronoma e giornalista dell’Ufficio Progetti PEFC Italia, impegnata nella progettazione di iniziative dedicate alla sostenibilità delle filiere agroforestali, e Daniele Boschi, esperto ambientale con esperienza nella progettazione e gestione di interventi per la tutela e la valorizzazione del territorio.

Il workshop è rivolto in particolare a giovani disoccupati o inoccupati interessati a nuove opportunità professionali, ma anche a professionisti, imprese, amministratori locali e operatori del territorio che vogliono comprendere come la transizione ecologica possa tradursi in sviluppo economico e occupazione qualificata nei territori. Per favorire il confronto diretto con gli esperti e la dimensione laboratoriale della giornata, la partecipazione è prevista esclusivamente in presenza.

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotare il proprio posto compilando il modulo di iscrizione disponibile al seguente link:

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