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Ladispoli, note di vicinanza: la banda “La Ferrosa” si esibisce per gli anziani della residenza “Elisabella”

21 Maggio 2026





Lunedì 25 maggio la banda musicale la ferrosa di Ladispoli presieduta da Alessandro Gennaretti, guidata dal maestro Sergio Cozzi si esibirà a favore degli ospiti di ” residenza Elisabella ” struttura per anziani sita in zona Messico a Ladispoli. Casa di riposo rivolta a persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti che non possono rimanere in casa da soli. L’ evento nasce dal desiderio di alleviare la giornata agli ospiti della casa di riposo. Evento organizzato dall’associazione ” dell’amore ” formata da volontari ospedalieri presieduta dal dott. Rosario Sasso. Il corpo musicale di Ladispoli, che compie quest’anno i suoi cinquantasei anni dalla sua fondazione, ha da subito dato la disponibilità a partecipare all’evento.