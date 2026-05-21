Natura in Cammino: alla scoperta dei tesori di Torre Flavia

Domenica 24 maggio 2026 torna l’appuntamento con la seconda edizione di “Natura in cammino”, l’iniziativa promossa dalla Città metropolitana di Roma Capitale dedicata alla scoperta delle aree protette del nostro territorio.

Questa volta, il viaggio farà tappa al Monumento Naturale Palude di Torre Flavia con un incontro dal titolo: “Non solo fratini: la vita sulle spiagge e nel mare”. Sarà un’occasione unica per partecipare a un’escursione guidata speciale, durante la quale i partecipanti potranno osservare da vicino i reperti organici spiaggiati — come alghe, madrepore, conchiglie e Posidonia — imparando a conoscere gli organismi che popolano il nostro ecosistema marino.

Informazioni utili:

Appuntamento: Domenica 24 maggio, ore 9:30.

Domenica 24 maggio, ore 9:30. Luogo: Centro visite del Monumento Naturale della Palude di Torre Flavia, in via Roma 141, Ladispoli (RM).

Centro visite del Monumento Naturale della Palude di Torre Flavia, in via Roma 141, Ladispoli (RM). Come partecipare: È possibile iscriversi compilando il modulo online al link https://forms.office.com/e/DfvrV5Ybye oppure inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail: [email protected].

L’evento è curato dal Servizio Aree Protette – Tutela della biodiversità della Città metropolitana di Roma Capitale, con il supporto della Regione Lazio. Un’opportunità imperdibile per vivere una mattinata a contatto con la natura e approfondire la conoscenza della biodiversità locale