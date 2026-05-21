L’appuntamento è arrivato alla 42ª edizione. Alle 11 la celebrazione, poi festa con giochi e momenti di socialità. Ingresso libero
Cerveteri, domenica 24 maggio torna la Messa del Cacciatore a Macchia della Signora
Una tradizione che si rinnova, nel segno della partecipazione e del ritrovo all’aria aperta. Domenica 24 maggio, in via Macchia della Signora, a Cerveteri, si svolgerà la 42ª Messa del Cacciatore. Un appuntamento ormai consolidato per il territorio, che unisce il momento religioso a una giornata di festa e convivialità.
Il programma prevede alle ore 11 la celebrazione della Santa Messa. A seguire, dalle ore 12, spazio alla festa con giochi e divertimento per i partecipanti. L’iniziativa si svolgerà a ingresso libero e gratuito.
Per informazioni è possibile contattare Amedeo al numero 388 99 94 731.