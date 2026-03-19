Un viaggio nella preistoria: la 1B CAT di Ladispoli scopre le origini dell’uomo

Un salto indietro nel tempo di migliaia di anni, tra resti fossili, ere geologiche e racconti affascinanti: è l’esperienza vissuta dagli studenti della classe 1B CAT dell’Istituto “Di Vittorio” di Ladispoli durante la visita al Museo di Casal de’ Pazzi.

Accompagnati dai docenti Massimo Cerrocchi, Monia Sardella e Gianluca Di Girolami, gli studenti hanno preso parte a una coinvolgente visita guidata che li ha condotti alla scoperta dell’evoluzione dell’uomo, dal Neanderthal fino all’Homo sapiens. Un percorso ricco di suggestioni, reso ancora più vivo dall’osservazione diretta dei resti degli uomini preistorici e degli antichi elefanti che un tempo popolavano il territorio.

Particolarmente apprezzata è stata la ricostruzione delle diverse ere geologiche, raccontate in modo chiaro e coinvolgente, e la proiezione di un filmato immersivo che ha permesso agli studenti di “vivere” una giornata nella preistoria, immergendosi completamente in un mondo lontano ma sorprendentemente affascinante.

L’interesse e la partecipazione della classe sono stati evidenti durante tutta l’attività: curiosità, domande e attenzione hanno accompagnato ogni fase della visita, segno di un apprendimento autentico e partecipato.

«Esperienze come questa sono fondamentali, soprattutto per una classe del primo anno – ha sottolineato il professor Cerrocchi – perché permettono agli studenti di avvicinarsi allo studio in modo concreto e coinvolgente, stimolando curiosità e spirito di osservazione. È proprio in questi momenti che si gettano le basi per un apprendimento significativo».

Un sentito ringraziamento va alla guida Carlo, che con passione e competenza è riuscito a trasmettere agli studenti l’interesse per un mondo così lontano nel tempo ma ancora capace di parlare al presente.

Una giornata diversa dal solito, che gli studenti porteranno con sé come un ricordo prezioso e, forse, come il primo passo di un lungo viaggio nella conoscenza.