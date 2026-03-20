Cerveteri, martedì consiglio comunale: in odg variazione al Bilancio 2026 – 2028

La massima assise si riunirà alle ore 18.00. Dopo il ritiro dell’emendamento approdano in aula le variazioni al bilancio

Si terrà oggi alle ore 18:00 una nuova seduta del Consiglio Comunale di Cerveteri, convocata per discutere una serie di temi rilevanti per l’amministrazione e la cittadinanza.

L’assemblea si aprirà con le consuete comunicazioni istituzionali, momento dedicato agli aggiornamenti da parte del sindaco e della giunta. A seguire, spazio a uno dei punti centrali della seduta: la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026–2028, un passaggio tecnico ma fondamentale per adeguare le risorse economiche dell’ente alle esigenze emergenti.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla revisione del regolamento relativo alle sanzioni per abusi edilizi. L’obiettivo è aggiornare criteri e modalità di calcolo alla luce delle recenti modifiche normative, sia a livello nazionale che regionale.

Tra i punti all’ordine del giorno figura inoltre la rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione su un immobile situato in largo Michelangelo Buonarroti, atto che rientra nelle competenze del Comune in materia di tutela e gestione del patrimonio.

Non mancano temi legati alla partecipazione civica, come l’approvazione del regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Rioni, iniziativa che potrebbe rafforzare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella vita amministrativa e sociale del territorio.

Sul fronte politico-amministrativo sarà discussa anche una mozione riguardante l’adesione alla cosiddetta “rottamazione-quinquies”, misura che prevede forme agevolate per la definizione dei debiti.

Chiudono l’ordine del giorno due interrogazioni a risposta orale: la prima sulla sicurezza pedonale in via Chirieletti, la seconda sullo stato di avanzamento dei lavori e la previsione di apertura dell’asilo nido di Cerenova.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata al Consiglio Comunale Online, permettendo così ai cittadini di seguire i lavori in tempo reale.

Sintesi dei punti all’ordine del giorno