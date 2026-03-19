L’assessore alla Cultura ha consegnato al Santo Padre il catalogo degli artisti della Biennale 2025 e le riproduzioni delle opere vincitrici

Ladispoli, Biennale della Riviera Romana: Margherita Frappa ricevuta da Papa Leone XIV –

di Marco Di Marzio

Un incontro dal forte valore istituzionale e simbolico che rafforza il ruolo della cultura come ponte tra comunità e visioni artistiche. L’assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli, Margherita Frappa, in qualità di presidente della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, è stata ricevuta in udienza dal Sommo Pontefice Leone XIV.

Nel corso dell’incontro l’assessore ha consegnato al Santo Padre il catalogo degli artisti della Biennale 2025, una targa commemorativa e le riproduzioni delle tre opere vincitrici delle sezioni scultura, pittura e fotografia. Un gesto simbolico che testimonia l’eccellenza artistica e il valore culturale del progetto promosso sul territorio.

«È stato per me un momento di grande emozione e di profondo significato – ha dichiarato Frappa –. La consegna di queste opere e del catalogo ha rappresentato un atto di sincera gratitudine per il patrocinio concesso dal Vaticano alla Biennale 2025. Un riconoscimento importante che rafforza il valore culturale e spirituale del nostro progetto».

Il patrocinio del Vaticano rappresenta infatti un importante attestato di stima per la manifestazione artistica, che negli anni ha saputo crescere e consolidarsi, attirando artisti e pubblico anche oltre i confini nazionali.

L’udienza segna così un ulteriore passo nel percorso di sviluppo della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, sempre più orientata a diventare un punto di riferimento culturale capace di unire linguaggi artistici, sensibilità e popoli diversi nel segno universale dell’arte.