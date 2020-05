Ladispoli, sopralluogo al mercato

Condividi Pin 7 Condivisioni

L’assessore Lazzeri: “Lavorare tutti e bene nell’interesse della collettività”

“Questa mattina insieme al Sindaco Alessandro Grando e al delegato ai mercati, Franco Pettinari, abbiamo fatto un accurato sopralluogo al mercato settimanale del martedì, accompagnati anche dai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Ambulanti, Ivano Zonetti e Angelo Pavoncello.

La settimana scorsa grazie all’ordinanza del sindaco il mercato era tornato operativo per tutte le categorie merceologiche – spiega Francesca Lazzeri, Assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione – ed avevamo constatato alcune inadempienze da parte degli operatori.

Quindi la nostra presenza nuovamente questa mattina al mercato per verificare che tutto fosse in regola, che tutti indossassero la mascherina e che venissero forniti guanti o gel igienizzante nel momento in cui si tocca la merce. La presenza del presidente Zonetti e del vicepresidente e portavoce Pavoncello è stata molto apprezzata anche dagli stessi operatori del mercato, che si sono impegnati al rispetto delle regole, pena la chiusura del mercato. Da ricordare – sottolinea l’assessore Lazzeri – che anche durante la chiusura forzata o lockdown, il mercato giornaliero ortofrutticolo è sempre stato operativo, così come il mercato settimanale di Ladispoli è stato il primo a riaprire tra tutti quelli del comprensorio a tutte le categorie merceologiche, e da sabato tornerà operativo anche quello di Marina di San Nicola.

Abbiamo voluto essere d’aiuto a chi – conclude l’assessore – opera e lavora correttamente nel rispetto delle ordinanze e dei DPCM, e di tutti quei cittadini che scelgono i mercati per i loro acquisti”.