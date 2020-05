Condividi Pin 0 Condivisioni

Il 23enne scomparso dopo che l’aereo su cui si trovava si è inabissato nel fiume

Risulta ancora disperso il giovane di 23 anni di Cerveteri, Daniele Papa, precipitato ieri nel Tevere.

Sono ormai trascorse quasi 24 ore dal tragico incidente che ha causato l’inabissamento del velivolo su cui si trovava insieme al pilota, ora ricoverato, non in pericolo di vita, in ospedale.

Dai ieri i vigili del fuoco stanno scandagliando il Tevere alla ricerca del ragazzo.

Nella notte è stato ritrovato l’aereo sui quali i due stavano volando.

Intanto sul suo profilo instagram la sorella di Daniele si lascia andare in un messaggio che non lascia presagire nulla di buono.

“Fratello mio sei stato un fratello impeccabile, d’oro, serio, sempre pronto a sostenermi. Non ti meritavi tutto ciò piccolo mio. Ti vorrò bene per sempre”.