Di nuovo all’opera la squadra di asfaltisti su via Genova

Ladispoli, De Santis: “Manutenzione strade, si riparte” –

“Da domani mattina vedremo di nuovo all’opera la squadra di asfaltisti su via Genova”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che stanno per ripartire i lavori di rifacimento del manto stradale.

“Successivamente – ha proseguito De Santis – si procederà su altre importanti assi viari della nostra città. A breve sarà pubblicato il secondo progetto per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine, dove, come anticipato nell’ordinanza per la disciplina del traffico e della sosta, vedremo interessati i quartieri Palo Laziale ed ex Campo Sportivo ma anche altre aree nel centro. L’Amministrazione Grando continua a lavorare per la riqualificazione di Ladispoli”.