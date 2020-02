Condividi Pin 3 Condivisioni

Il ritrovamento ad opera della Polizia Locale

Ladispoli, rinvenuta un’auto rubata e data alle fiamme

Una pattuglia della Polizia Locale impegnata nel consueto giro di perlustrazione ha rinvenuto stamattina a Torre Flavia i resti di un’auto, una Mini, data alle fiamme. Dopo i controlli la pattuglia ha constatato che l’auto era stata rubata nei giorni scorsi.

Ora non resta che indagare consultando anche le immagini delle telecamere per capire come abbia fatto quell’auto a finire lì.

Foto di Centromareradio