Soddisfazione da parte dell’Assessore Lazzari

Ladispoli, tutto pronto per “Vino e Agricoltura, Festa dei Sapori e dei Colori della nostra terra”

La seconda edizione di “Vino e Agricoltura, Festa dei Sapori e dei Colori della nostra terra” presenterà in modo innovativo il nostro territorio e le nostre eccellenze enogastronomiche.

“Sarà non solo degustazioni gratuite ma anche comunicazione per i non addetti ai lavori. – spiega Francesca Lazzeri, assessore al commercio ed attività produttive – La sala conferenze allestita al centro di Piazza Rossellini vedrà alternarsi una serie di interventi con esperti del settore che spiegheranno in modo sintetico e semplice le caratteristiche del territorio e dei suoi prodotti. Ci saranno anche esponenti del Gruppo Archeologico Romano – prosegue l’assessore alle attività produttive, Francesca Lazzeri – per parlare della ricchezza storico archeologica che ci circonda, altro aspetto da non sottovalutare per la promozione della nostra Città: il connubio buon cibo – bellezza del territorio è sicuramente un volano di sviluppo.”