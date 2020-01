Ladispoli, la Preside dell’alberghiero: “No a strumentalizzazioni pretestuose”

Condividi Pin 0 Condivisioni

La prof.ssa La Rosa interviene sulla vicenda del guasto tecnico sui termosifoni: “Ero costretta a letto per una grave infezione delle vie respiratorie”

Ladispoli, la Preside dell’alberghiero

“In relazione a quanto riportato da alcune testate locali in merito all’assenza in questi giorni della Dirigente Scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa, la stessa Dirigente rende noto di essere costretta a letto da una grave e certificata infezione delle vie respiratorie. La Costituzione, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e l’intero corpus della normativa scolastica garantiscono il diritto alla tutela della salute. La Dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero, nonostante le delicate condizioni fisiche, ha seguito in conference call ogni fase dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della Ditta Engie all’interno dell’Istituto di via Federici, per risolvere il problema relativo al guasto tecnico dell’impianto di riscaldamento. ‘Non accettiamo strumentalizzazioni pretestuose. – ha dichiarato la Dirigente scolastica, che è rimasta in stretto e costante contatto telefonico, in videoconferenza (tramite Skype e Whatsapp), con tutti i suoi collaboratori, con il personale amministrativo, con il Presidente del Consiglio di Istituto, con il Responsabile Manutenzione dell’Amministrazione Provinciale Area Nord e con i rappresenti degli studenti – Non amiamo polemizzare, ma agire e risolvere i problemi. Siamo da sempre in prima linea per assicurare ai nostri studenti e docenti le migliori condizioni di lavoro e la più alta qualità dell’offerta formativa. L’apprezzamento di cui gode l’Istituto Alberghiero in tutto il territorio lo dimostra. Vogliamo garantire le condizioni ottimali per poter svolgere al meglio tutte le attività didattiche. Per la giornata di domani – ha aggiunto la Dirigente Scolastica – l’accesso alla scuola da parte di tutti gli allievi rispetterà un posticipo orario per consentire lo svolgimento di ulteriori controlli e il raggiungimento dei livelli termici prescritti dalla normativa per la climatizzazione invernale. Non abbiamo altro da aggiungere”.