Ladispoli, “Io NON DENUNCIO il Presidente della Repubblica”. Partita una petizione contro il consigliere Cavaliere

A Ladispoli si raccolgono firme contro quanto pronunciato nella piazza dei negazionisti dal consigliere Cavaliere. L’esponente di Fratelli D’Italia avrebbe affermato di voler “Denunciare Conte e Mattarella”.

Alcuni cittadini della città del consigliere hanno deciso di dissociarsi e aprire questa petizione su change.org.

A questo link la petizione: https://www.change.org/p/sergio-mattarella-io-non-denuncio-il-presidente-della-repubblica

“Al signor Presidente della Repubblica prof. Sergio Mattarella c/o Quirinale [email protected]

00124 Roma

E p.c. al Presidente del Consiglio prof. Giuseppe Conte [email protected]

e al Prefetto di Roma dott. Matteo Piantedosi [email protected]

Lo scorso 5 Settembre il consigliere comunale di Ladispoli “dottore psicologo” Raffaele Cavaliere è intervenuto dal palco della manifestazione “no mask” svoltasi a Roma, indossando la fascia tricolore con stemma del Comune, a nome della città di Ladispoli.

In conclusione del suo intervento, a mio parere completamente sconclusionato e teso a delegittimare le Istituzioni, ha incitato i presenti a denunciare il Presidente del Consiglio, il Governo e il Presidente della Repubblica.

Come cittadina/o di Ladispoli ci tengo a far presente che mi dissocio da quanto detto, anche a mio nome, dal signor Cavaliere.

Con l’occasione Le esprimo il mio apprezzamento e La ringrazio per l’autorevolezza e l’imparzialità con le quali svolge il Suo alto e prestigioso incarico”.