Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti interviene all’iniziativa “A pranzo con gli Agricoltori”: “Non mollate, la vostra è la battaglia di tutti noi”

“Non mollate, la vostra battaglia è la battaglia di tutti. È la battaglia di Torrimpietra, di Cerveteri, di tutto il Litorale, di tutta Italia. Come Sindaco, mi troverete sempre al vostro fianco. Sarò portavoce, insieme a voi, delle istanze del mondo agricolo che da sempre rappresenta un settore cardine dell’economia del nostro Paese”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che questa mattina è intervenuta presso il Presidio Torrimpietra all’iniziativa “A pranzo con gli Agricoltori”, per portare il sostegno della città e dell’Amministrazione comunale etrusca agli imprenditori agricoli in protesta oramai da diverse settimane in tutta Italia.

“Ho risposto al vostro invito e oggi sono qui come Sindaco di Cerveteri per portare, a nome della città e dell’Amministrazione comunale che rappresento il nostro incoraggiamento a non mollare, a non arrendersi e a portare avanti la vostra battaglia, una battaglia che non ha colori politici ma che è del territorio, dell’Italia intera – ha detto Elena Gubetti – come Comune non abbiamo il potere di cambiare le cose, ma possiamo essere al vostro fianco, possiamo invitare la collettività a diventare consumatori attenti, preferendo sempre i prodotti a Km0 e di qualità. “

“Ascoltare nell’aula del Consiglio Comunale le vostre testimonianze è stato davvero un grande momento di democrazia e partecipazione – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – quello che mi sento di proporre, e sono pronta a lavorarci da subito, è la nascita di una Consulta degli Agricoltori, un tavolo permanente di lavoro dove possiamo lavorare sui temi grandi e piccoli dell’agricoltura, dalle partecipazioni a bandi pubblici, alle questioni legate alle vostre attività quotidiane. Oltre a questo, sempre considerando quanto è realmente nella capacità di un’Amministrazione comunale, mi impegno a valutare con la Giunta e con i Dirigenti la possibilità di abbassare le aliquote dei terreni agricoli. Come Sindaco, mi troverete al vostro fianco, così come sin da ora sono disponibile a farmi da portavoce anche con gli altri amministratori del territorio per la firma congiunta di un documento a tutela e difesa del mondo agricolo”.

“Come gli agricoltori con il loro grande lavoro sono al servizio dell’Italia, consentendoci di avere sulle nostre tavole sempre prodotti di qualità, genuini e salutari – conclude il Sindaco Gubetti – anche io come Istituzione mi metto al loro servizio, per tutelare il loro diritto al lavoro e difendere le loro attività”.