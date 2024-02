Bisogna ricordare sempre che un bambino che acquisisce buone abitudini a tavola, sarà un adulto in salute e proprio questo concetto è l’obiettivo che il progetto d’Istituto che riguarda l’alimentazione, denominato “ Io mangio a colori” si propone di raggiungere.

Il progetto, che vede coinvolti tutte le classi della scuola Primaria, i docenti , diversi esperti nel settore di scienze dell’alimentazione, rappresentanti dei genitori, è sapientemente coordinato dalle docenti Rimici Luana per il plesso di via Praga e Caterina Maria per il plesso di via Varsavia. Nello specifico si presenta come una grande occasione per stimolare la crescita personale e far maturare negli allievi la consapevolezza che consumare cose salutari non significa di certo rinunciare al gusto ma che, al contrario, la sana alimentazione è sinonimo di salute, senza mai rinunciare al sapore ed al buon gusto.

“Io mangio a colori”: gli alunni dell’Ilaria Alpi impegnati in un progetto alimentare

Tutti saranno portati a stimolare la fantasia e la creatività, a comprendere l’importanza di determinati cibi ma al contempo, faranno propri i comportamenti alimentari salutari e corretti, abituandosi anche alla costanza che diventerà consuetudine. Il percorso educativo che durerà per tutto l’anno scolastico, si svolgerà all’insegna del divertimento, colori e spensieratezza, coniugati al gusto e al benessere salutare. Ed è proprio con questo spirito che i ragazzi , accompagnati dai loro docenti e dai loro genitori, hanno partecipato alla splendida sfilata di carnevale che giorni fa si è svolta nella nostra città il giorno di martedì grasso, con vestiti realizzati con materiale di facile consumo, ognuno dei quali rappresentava un cibo particolare. Una splendida esperienza che è stata ancor più vivacizzata dall’intrattenimento del sig. Luca De Lazzeri dell’associazione culturale “Magico Mondo” di Ladispoli.

Sono inoltre previsti altri eventi,infatti, prossimamente sarà organizzato un incontro tenuto da due esperte del settore: Dott.ssa in farmacia e scienze della nutrizione Roberta Acciarini e la Dott.ssa Sara Vincenti, biologa nutrizionista che ringraziamo per la loro attenzione e per la loro disponibilità; tra il mese di maggio e inizio giugno si prevede una mostra dei lavori artistici e creativi effettuati durante lo svolgimento del suddetto Progetto, altri incontri si svolgerannocon giornate a tema alimentare e attività al fine di mettere in pratica ciò che gli alunni hanno appreso durante le lezioni teoriche come ad esempio, aiutare i propri genitori nella preparazione di piatti sani, a leggere le etichette dei prodotti alimentari acquistati; uscite nelle fattorie didattiche, orti, aziende e frantoi per far conoscere ai bambini l’origine dei cibi che mangiano.Insomma, un importante percorso educativo e didattico , capace di guidare i ragazzi e aiutarli ad analizzare le proprie abitudini alimentari e consolidare o attivare i correttivi necessari,prendere consapevolezza dell’importanza della cura della propria persona edell’importanza del ruolo di una dieta equilibratae di una alimentazione corretta .

Concludiamo ricordando inoltre che, l’educazione alimentare a scuola ha un unico filo conduttore che si traduce nell’insegnamento dei concetti di equità ed uguaglianza, nella valorizzazione del confronto e della condivisione ma, anche, nella capacità di conoscere se stessi e di relazionarsi con l’ambiente che ci circonda.

Marianna Miceli