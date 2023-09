Il Bellissimo del Lazio si chiama Davide Mariotti ed è di Cerveteri

Davide Mariotti, 20 anni, ha conquistato la fascia di Mister Lazio al concorso “Il Bellissimo d’Italia”. Tanti sogni, ma i piedi ben piantati a terra

20 anni e tanti sogni nel cassetto, una presentazione breve e diretta di Davide Mariotti. Davide è un giovanissimo che si è diplomato da poco in manutenzione e assistenza tecnica che insieme a suo fratello gestisce un’azienda. Ad accompagnarlo, oltre al lavoro, la passione per lo sport e un desiderio, quello di entrare a far parte del mondo della TV. Il giovane cerveterano sta cercando di compiere un percorso difficile, tenendo i piedi ben saldi a terra e posizionando un tassello dopo l’altro. Intanto, è riuscito a vincere la fascia di “Bellissimo del Lazio 2023” alla sua prima partecipazione ad un concorso professionale.

Con l’occasione, Davide ci ha parlato un po’ di sé: “Ho 20 anni e sono di Cerveteri, mi sono diplomato in manutenzione e assistenza tecnica e sono un giovane imprenditore. Insieme a mio fratello gestisco una ditta di impianti elettrici civili e industriali, videosorveglianza e condizionamento, nel tempo libero vado in palestra e sono appassionato del tiro a volo”.

Raccontaci del concorso a cui hai partecipato

“In questo concorso di “Bellissimo e Bellissima d’Italia” dove hanno partecipato Simone Stravolo (top model Internationale), Luciano Punzo (Grande Fratello VIP), io mi sono trovato benissimo. Sembrava di far parte di una grande famiglia. Sono stato selezionato tramite dei provini, il talent scouter del concorso, Maurizio Ricci, mi ha portato fino alla finale, nella quale sono riuscito a vincere il titolo regionale “Il Bellissimo del Lazio 2023”.

“È stata la mia prima partecipazione ad un concorso professionale. Non è stato il classico concorso dove stavamo chiusi in stanza e uscivamo solo per le prove.. ma avevamo molto tempo libero per divertirci: potevamo andare sia al mare che in piscina. La sera c’era una sala all’aperto dove venivano organizzate feste da ballo, l’evento ha avuto una durata di 5 giorni. Ho fatto nuove amicizie di persone provenienti da tutta Italia”.

C’è qualcuno che vuoi ringraziare?

“Ringrazio la famiglia D’Ambrosio, loro sono gli organizzatori dell’evento nazionale e tutta la squadra che ci ha assistito e aiutato dietro le quinte. Sono molto soddisfatto di questo evento, sono partito con il pensiero di riposarmi e divertirmi ( un po’ come una vacanza) e sono tornato doppiamente vincitore sia per il divertimento che per la fascia che ho ricevuto Sicuramente non è una cosa che trascurerò, ma la porterò avanti”.

“È una strada difficile e complicata.. Ma, se percorsa nel modo giusto, può far aprire molte porte nel mondo della moda e del cinema”.

“Ho vinto il titolo di mister Lazio ma non so per ora cosa succederà. Non so se sarà la svolta della mia vita, il mio lavoro è tutta un’altra cosa. Tuttavia, mi piacerebbe fare qualcosa in quel bel mondo di pubblicità cinema o televisione… Tanti hanno come me iniziato dal basso e solo uno su mille ce la fatta…la speranza e che sia io il fortunato”.