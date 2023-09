Centro Sportivo La Palma, aperto 7 giorni su 7, eccellenza di Ladispoli

Centro Sportivo La Palma: un ambiente unico e familiare dove rigenerare con l’allenamento le energie fisiche e mentali

Eh sì è arrivato il momento di prendersi cura di se stessi, di pensare non solo a tornare in forma e curare l’aspetto fisico ma pensare anche alla salute, alla postura e a rivitalizzare quell’energia che si è un po’ addormentata. Cosa fare? Ci vorrebbe una bella palestra! Peccato che si fa in fretta a dire palestra ma come sceglierla e soprattutto con quale criterio scegliere? Ci vorrebbe un orario lungo, magari aperta sette giorni su sette, con tante attività a disposizione e delle belle sale, con insegnanti qualificati e preparati, un ambiente familiare e accogliente dove respirare una bella atmosfera in cui sentirsi a proprio agio e magari anche un parcheggio comodo! Se questa è la palestra che stai cercando l’hai trovata, è il Centro Sportivo la Palma.

Nata nel 2017 dalla determinazione e dalla passione di Marco Catalano, la palestra La Palma è aperta dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 22.00 il sabato dalle 8.00 alle 18.00 e la domenica dalle 8.00 alle 13.00. Tre sale a disposizione dove il sorriso e l’educazione creano un ambiente sano e allegro che permette di allenarsi con la giusta armonia per stare, e sentirsi, bene. Tante le discipline. Una sala è dedicata all’allenamento funzionale e due alle specifiche attività come pilates, ginnastica posturale ma anche kick boxing e Karate, sport di combattimento che coinvolgono sia gli adulti che i bambini. La professionalità degli istruttori è documentata e sottolineata dai continui aggiornamenti che generano una costante evoluzione degli allenamenti proposti. Cura ed attenzione sono il valore aggiunto della palestra La Palma dove la scheda personale, che viene sempre compilata gratuitamente, viene adattata alle necessità individuali prestando attenzione alle esigenze, al fisico, ma anche agli obiettivi personali che si vogliono raggiungere senza creare illusioni, per un cammino consapevole verso il giusto equilibrio psicofisico dove l’aspetto emotivo diventa l’elemento trainante. Sono davvero tanti i pacchetti proposti, che possono essere modificati in qualunque momento, con abbonamenti personalizzati e prove gratuite per scegliere in armonia e valutare le discipline da intraprendere.

L’attività fisica aiuta a mantenersi in forma, nutre lo spirito e la mente e ti regala una marcia in più. Vieni a cambiare la tua energia, vieni a scoprire un nuovo modo di allenarti, vieni a conoscere gente nuova, vieni alla palestra La Palma! Prenota la tua lezione allo 351 924 7632 siamo a Ladispoli, in piazza G. Falcone, 26 proprio all’interno del centro commerciale La Palma.