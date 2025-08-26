Il funerale sarà celebrato alle ore 16:00 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Rosario
Gioia Fioravanti, giovedì le esequie
La comunità di Ladispoli saluta Gioia Fioravanti, di anni 36, prematuramente scomparsa in un incidente stradale (qui la notizia) avvenuto sulla via Aurelia qualche giorno fa. La ragazza ha perso la vita a pochi giorni di distanza, in una tragica casualità dal compagno Daniele Vallerani.
