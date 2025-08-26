Nell’ambito PNRR sarà interessato da lavori di efficientamento energetico e di eliminazione delle barriere architettoniche

Si comunica a tutti i visitatori che, a decorrere da lunedì 1 settembre, il Museo Nazionale Archeologico Cerite resterà chiuso al pubblico fino a cessate esigenze, al fine di consentire l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico e di eliminazione delle barriere architettoniche, previsti nell’ambito dei progetti PNRR.

Cerveteri, dal 1 settembre chiuso il Museo Nazionale Archeologico Cerite

Tali interventi sono finanziati dalla Comunità Europea e mirano a migliorare la sostenibilità ambientale e l’accessibilità del Museo, nell’interesse della collettività. Per i biglietti integrati e cumulativi già acquistati entro il 31 agosto e durante il periodo di chiusura del museo, che danno diritto a visitare sia la Necropoli che il Museo, rispettivamente entro 4 mesi e 1 mese dall’acquisto, la validità degli stessi è estesa automaticamente per ulteriori 4 mesi e 1 mese, a calcolarsi dalla data di riapertura del Museo, che sarà tempestivamente annunciata. Si prega pertanto tutti i visitatori di conservare i biglietti.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invita a consultare il sito web ufficiale.