Fiumicino celebra il varo del C-Cat 65: eccellenza e Made in territorio in primo piano

Questa mattina la nostra città ha vissuto un momento di grande orgoglio: il varo del nuovo C-Cat 65, il più grande catamarano sport cruise attualmente in costruzione in Italia. Un’imbarcazione dal design elegante e innovativo, frutto del lavoro appassionato e qualificato di oltre cinquanta maestranze locali presenti in un territorio che conserva una lunga tradizione nautica e che oggi rilancia la sua vocazione attraverso competenze di altissimo livello. Questo successo conferma che il Made in Fiumicino è sinonimo di eccellenza, innovazione e qualità.