Lacrime e dolore si intrecciano con le indagini per omicidio stradale, dopo il tragico incidente costato la vita a Gioia Fioravanti, 36 anni, di Ladispoli. Solo pochi giorni fa aveva perso il compagno, Daniele Vallenari. Ora, la Polizia Locale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro mortale.

Secondo una prima ricostruzione, Gioia era diretta verso uno stabilimento balneare di Ladispoli, dove avrebbe dovuto incontrare alcuni amici. Mentre percorreva la strada, un furgone condotto da un ragazzo di 20 anni sarebbe uscito da un distributore di benzina, immettendosi nella stessa direzione di marcia della donna. Il mezzo l’avrebbe urtata sulla ruota anteriore sinistra, facendola sbalzare nella corsia opposta.

Tragedia sulla strada, muore Gioia Fioravanti: indagini in corso per omicidio stradale

In quel momento sopraggiungeva una Fiat Panda guidata da un uomo di 50 anni, che non è riuscito ad evitarla. Subito dopo, un secondo impatto: quello con una Peugeot condotta da un 33enne. I due conducenti del furgone e della Peugeot sono rimasti lievemente feriti e trasportati in ospedale per accertamenti: il primo all’Aurelia Hospital, il secondo al San Paolo di Civitavecchia.

Per accertare le cause esatte del decesso, è stato disposto l’esame autoptico sulla salma di Gioia.