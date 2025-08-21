Rogo nel cantiere navale di Fiumicino, Califano: “Presentata interrogazione regionale” – Riceviamo e pubblichiamo

Tre inneschi e l’ombra del dolo per il rogo che il 16 agosto ha devastato un cantiere navale a Fiumicino. Cantiere, va ricordato, affidato dal tribunale di Civitavecchia a un custode giudiziario. Solo l’ultima di una scia preoccupante che ha coinvolto altre strutture della zona. Per questo ho presentato una interrogazione urgente: vogliamo capire lo stato dei fatti e delle concessioni. Siamo di fronte a un problema impossibile da sottovalutare. Non possiamo far finta di nulla.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano