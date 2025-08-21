Dai Led Zeppelin ai Nirvana, da Bowie a Jackson: domenica a Cerveteri Micol Arpa Rock in concerto

L’unica arpista rock d’Europa sul palco del Parco della Legnara: ingresso gratuito

Ha inventato un nuovo modo di suonare, unendo musica e movimenti del corpo. Unica arpista rock d’Europa, ha saputo mettere al servizio del rock le sonorità antiche ed uniche dell’arpa e a farsi apprezzare per i suoi particolari e ricercati arrangiamenti di brani che hanno segnato la storia della musica.

Domenica 24 agosto alle ore 21:30 Parco della Legnara a Cerveteri, un appuntamento straordinario nell’Estate Caerite 2025: sul palco, Micol Arpa Rock. Dai Led Zeppelin ai Nirvana, passando per i Genesis, David Bowie, Pink Floyd, Springsteen fino alle hit più pop, dai Coldplay a Michael Jackson. Ingresso libero e gratuito.

“Una serata speciale quella di domenica, all’interno della quale avremo il piacere e l’onore di ospitare un’artista di caratura internazionale come Micol Arpa – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – Micol, che già in passato si è esibita nella nostra città, è un’artista unica, che ha saputo rivoluzionare il mondo dell’arpa, uno strumento solitamente accostato alla musica classica, ma che con semplicità ed una naturalezza impressionante ha saputo rendere elemento prezioso in grandi brani che hanno fatto la storia del rock. Indipendentemente dal gusto musicale di ognuno, sarà un concerto che sarà capace di abbracciare le preferenze di tutti: si ascolterà musica in maniera unica, musica di qualità, un vortice di note, melodie e sonorità eccezionali”.

Micol inizia lo studio dell’arpa a otto anni e a dieci entra al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Nel 2004 vince l’audizione come prima arpa per il Corso di Formazione per Professori d’Orchestra presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Ha collaborato con le più prestigiose orchestre sinfoniche d’Europa, esibendosi in varie tournèe mondiali, passando per la Russia, la Finlandia, la Germania, Giappone e i paesi scandinavi. Tra le grandi collaborazioni pop, quelle con Mika, Ron e Mario Biondi.