Cerveteri, per tre giorni il Rione Madonna dei Canneti celebra la Festa del Fiore di Zucca. Cambia la location

Torna a Cerveteri la Festa del Fiore di Zucca organizzata dal Rione Madonna dei Canneti. L’appuntamento è in programma nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio 2026.

Una festa ormai legata all’estate ceretana. Tre giorni dedicati alla tradizione, al gusto e alla partecipazione del territorio. Quest’anno ci sarà anche una novità importante. La manifestazione cambia sede e si sposta in Via degli Angeli Ceretani, nella zona del campo sportivo “Enrico Galli”. Una location più ampia, scelta per accogliere meglio il pubblico. Il programma prevede bancarelle con artigianato e prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli e giostre per i più piccoli. Al centro della festa, naturalmente, ci saranno i fiori di zucca fritti, preparati secondo la tradizione del rione.

Tre anche gli appuntamenti musicali annunciati. Venerdì 10 luglio si esibiranno i Radiofonica 2.0. Sabato 11 luglio sarà la volta del Trio Monti. Domenica 12 luglio chiuderanno la festa i The Gentleman Live. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla realizzazione della sfilata e del carro allegorico del Rione Madonna dei Canneti per la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti 2026.

Il tema scelto per il carro sarà “Dia de los Muertos”, ispirato alla tradizione messicana. Nel post social di annuncio della festa, il Rione Madonna dei Canneti ringrazia anche le attività commerciali locali che stanno sostenendo l’iniziativa.